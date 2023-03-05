“Deprem kimlik belgesi ile güven ortamı oluşturmalıyız”

Bu sonuçlar ile birlikte binaların sağlamlığının önemi gündemde ilk sırada yerini aldı. Bu noktada tasarruf finansman sektörünün öncü şirketlerinden Birevim’in Genel Müdürü Av. Mahir Orak, son yıllarda yaşanılan deprem felaketlerinin açtığı yaraları en aza indirgemek için son deprem yönetmeliğine “Deprem Kimlik Belgesi”nin eklenmesi gerektiğini söyledi. Mahir Orak, “Enerji kimlik belgesi son 5-6 yılda hayatımıza girdi ve çok hızlı bir şekilde aranılan bir kriter haline geldi. Bizim de tasarruf planı oluşturduğumuz gayrimenkullerin yüzde 95’ine yakını enerji kimlik belgesine sahip. Buna benzer şekilde deprem kimlik belgesiyle konutları daha güvenilir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Son deprem yönetmeliğine dahil edilecek deprem kimlik belgesi ile konutların sağlamlığı belgelenebilir ve satın alacak kişiler şeffaf bir şekilde bilgilere ulaşabilir. Birevim olarak bu konuda sektörümüze öncülük etmek ve sorumluluk almak istiyoruz” dedi.