Deprem felaketinden dimdik çıkmışlardı... İşte TOKİ evlerinin diğer konutlardan farkı

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dimdik ve sapasağlam çıkan TOKİ konutları hakkında konuşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ binaları zaten çok sağlam. TOKİ biliyorsunuz Turgut Özal zamanında yoksul insanlara ucuz konut üretmek için kuruldu. TOKİ yapıları çok lüks değil ama sağlam. Ancak halk şikayet ediyor. Basamağın birisi yüksek diğeri alçak. İyide kardeşim sana 1 yılda yıkılan evinin yerine ev yapıyor ya. Buna da bahane bulma. Mutfağa girdim musluk çalışmıyordu... Bunlar olur ya. Binlerce ev yapmışlar."

Vatandaşların TOKİ tarafından inşa edilen konutları gönül rahatlığıyla alabileceğini söyleyen Ercan, TOKİ konutlarının sağlamlığına ve dayanıklılığına bizzat şahit olduğunu belirterek "Şu ana kadar nerede deprem olmuşta TOKİ evleri yıkılmış" dedi.

TOKİ evlerinin diğer konutlardan farkı

"TOKİ evlerinin diğer konutlardan farkı ne?" sorusuna Ercan, "İyi bir denetim var. Devlet kontrolünü bizzat kendisi yapıyor. Çok sıkı kontrolleri var" cevabını verdi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaşadığı diyaloğu anlatan Ercan şunları kaydetti:

"Bir gün Erdoğan Bayraktar ile konuşuyorduk. Dedim sayın Bayraktar Ataköy taraflarında lüks konutlar yapıyorsunuz. Bu dedim bana göre yanlış. Birçok yerde lüks konut yapıyorsunuz. Erdoğan Bayraktar o zaman bana bunu şöyle açıkladı: Evet hocam biz lüks konut yapıyoruz. Lüks konut yaparak kazandığımız parayla da yoksullara ev yapıyoruz dedi. Yani kaynağımızı oradan oluşturuyoruz dedi. Şimdi bu doğru bir yaklaşım bence."

"TOKİ gibi kuruluşlar dünya üzerinde çok az. Ben gittiğim her yerde TOKİ'nin evlerini görüyorum. Yer seçimine bakıyorum jeofizikçi olarak gayet doğru yerler" diyen Ercan, TOKİ'nin işini bilen insanlarla çalıştığını söyleyerek "Ben şu ana kadar yanlış bir uygulamalarını görmedim" diye konuştu.