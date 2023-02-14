Deprem bölgesine sahra eczanesi
Deprem bölgesi Adıyaman'da 3 farklı noktaya sahra eczanesi kuruldu. Türkiye Eczacılar Birliği'nin faaliyetleriyle hizmet verilen o eczaneyi CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er ve kameraman Mehmet Bulut görüntüledi.
El ele verdiler. Depremzedelerin ilaçlarını hizmetlerine sundular. Burası, 2 büyük depremden etkilenen Adıyaman.
Adıyaman merkezdeki Bir Nolu Sağlık Ocağı’nın yanında kurulan sahra eczanesi. Çok sayıda görevli burada gönüllü olarak çalışıyor. Depremzedeler ilaçlara ücretsiz ulaşıyor.
Sahra eczanesi, Türkiye Eczacılar Birliği'nin koordinasyonuyla 3 farklı noktaya kuruldu. Günde yaklaşık 7 bin kişiye hizmet veriyor.
Sahra eczanesinin, en büyük destekçileri ise mesleğine gönül veren eczacılar. Sahra eczaneleri, mevcut eczaneler faaliyet gösterene kadar hizmet vermeye devam edecek.