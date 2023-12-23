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Ekonomi Deprem bölgesine 4 milyar TL destek
Ekonomi

Deprem bölgesine 4 milyar TL destek

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:14:00 -
Deprem bölgesine 4 milyar TL destek

Deprem bölgesindeki işletmelerin desteklenmesi için yeni bir adım atıldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında yaklaşık 4 milyar liralık, kredi anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında sağlanacak kredi desteği kredi başvurusu onaylanan işletmelere aktarılacak. Açıklama, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi. Bakan Kacır, İspanya İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından da bölgeye finansman sağlanacağını duyurdu.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından 75 bin 415 işletme finansman desteği talebinde bulundu. Talebi onaylanan işletmeler için ise destek kapsamı genişliyor.

Dünya Bankası’nın ardından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile de anlaşma yapıldı. O anlaşmaya göre Japonya'dan deprem bölgesindeki işletmeler için 20 milyar yenlik yani yaklaşık 4 milyar TL kredi sağlanacak. Ve bu kredi başvurusu onaylanan işletmelere aktarılacak.

Açıklama, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlatılan projeyi hatırlatan Bakan Kacır, bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ’ye toplam 12,8 milyar lira destek verildiğini de belirtti.

Bakanlık, uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının bulunması konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda İspanya’dan da destek gelmesi bekleniyor.

Bakan Kacır, İspanya İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından da bölgeye finansman sağlanacağını duyurdu. Finansman desteği; 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek.

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