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Eğitim Deprem bölgesindeki halk eğitim kurslarına ilgi yoğun
Eğitim

Deprem bölgesindeki halk eğitim kurslarına ilgi yoğun

Deprem felaketinin yaşandığı illerden 10’unda 64 noktada oluşturulan halk eğitimi kurslarına 39 bin 736 kursiyer katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:04:00 -
Deprem bölgesindeki halk eğitim kurslarına ilgi yoğun

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların eğitime erişimi için hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalara, deprem bölgesindeki illerden 10’unda devam edildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “10 ilde 64 noktadaki halk eğitimi kurslarımıza 39 bin 736 kursiyerimiz katıldı. Afet bölgesindeki vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmet sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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