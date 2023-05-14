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Yerel Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başında
Yerel

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başında

Yeniakit Publisher
2023-05-14 10:20:00 -
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.
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