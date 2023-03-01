'Deprem bölgesinde İslam merkezi, cami ve hastane inşa etmek istiyoruz'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebi ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karadaği'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Prof. Erbaş, "Milletimiz büyük bir imtihanla karşı karşıya. Sizlerin ve bütün Müslümanların dualarıyla yaralarımız, acılarımız azalacak ve birlikte bu imtihanı başaracağız inşallah." dedi.

Prof. Erbaş, Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmalarını şöyle anlattı:

Ülkemizde bütün insanlar deprem bölgelerinde elinden gelen bütün gayreti gösterdi ve hızlı bir şekilde bu yarayı sarmak için harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde bütün hocalarımızla, müftülerimizle depremzede kardeşlerimizin yanında özellikle manevi destek ve manevi rehberlik etme noktasında büyük bir mücadelenin içerisine girdik. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ise deprem bölgesinde İslam merkezi, cami ve hastane inşa etmek istediklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Sizlerin bu duruşuna gıptayla baktık. Sizleri örnek alarak girişimlerde bulunmaya çalıştık. Hemen bizim de bir yardımımız olsun diye hemen deprem bölgesine ekipler gönderdik.