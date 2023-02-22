Deprem bölgesinde hırsızlık soruşturmalarında 181 tutuklama
Deprem bölgesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlemler artırılırken, savcılıklar ve kolluk kuvvetlerince vakalar titizlikle incelenip gerekli adli kovuşturmalar yerine getiriliyor.
Adalet Bakanlığı’nca yapılan bilgilendirmede, bölgede tespit edilen 351 hırsızlık vakasında 282 şüphelinin adli kovuşturmaya tabi tutularak 181’inin tutuklandığı duyuruldu. Açıklamaya göre, tutuklanan şüphelilerin yanı sıra 35 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, hakkında hırsızlık şüphesiyle 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 19 kişi hakkında ise yakalama kararı için araştırma sürüyor. Halen 9 kişi gözaltında bulunurken, 10 kişi de ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.