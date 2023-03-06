Deprem bölgesinde esnaf halkın hizmetinde

Birçok yakınını kaybeden market işletmecisi Abuzer Gürkaynak,“Şehrimizde depremlerden dolayı büyük yıkım oldu. Elimizden geldiğince, geri döndürmeye çalışıyoruz. Devletin desteğiyle inşallah toparlayacağız” dedi.

“Belli saatlerde ücretsiz ekmek dağıtıyoruz”

Fırın işleten Mahmut Güngörmez de depremden hemen sonra iş yeri yıkıma uğramadığı için ekmek üretimine devam ettiklerini aktararak şöyle konuştu: “Biz de fırıncı esnafı olarak çok kayıp verdik ancak ayakta kalan fırıncılar ilk günden beri Adıyaman halkına hizmet etmektedir. Milletimizin bizim üretimimize, ekmeğe ihtiyacı var. Depremden sonra 10 gün bedava ekmek dağıttık. Şimdi de belli saatlerde ücretsiz dağıtımımız devam ediyor. Her gün saat 10.00’a kadar her aileyle üçer ekmek veriyoruz. İhtiyacı olana daha fazlasını da veriyoruz” ifadelerini kullandı.