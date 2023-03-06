  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den 'beyaz altın' resmen fışkırıyor! Hükümet kararını ilan etti: Deprem sonrası kullanılacak

TOKİ Başkanı yeni yapılacak evler için tarih verdi! 200 bin yeni konut geliyor

54 vekille adaylığı satın aldı

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı
Aktüel Deprem bölgesinde esnaf halkın hizmetinde
Aktüel

Deprem bölgesinde esnaf halkın hizmetinde

Depremlerin etkilediği 11 il arasındaki Adıyaman’da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer yandan iş yerlerini açabilen birçok esnaf, afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veriyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:10:00 -
Deprem bölgesinde esnaf halkın hizmetinde

Birçok yakınını kaybeden market işletmecisi Abuzer Gürkaynak,“Şehrimizde depremlerden dolayı büyük yıkım oldu. Elimizden geldiğince, geri döndürmeye çalışıyoruz. Devletin desteğiyle inşallah toparlayacağız” dedi.

“Belli saatlerde ücretsiz ekmek dağıtıyoruz”

Fırın işleten Mahmut Güngörmez de depremden hemen sonra iş yeri yıkıma uğramadığı için ekmek üretimine devam ettiklerini aktararak şöyle konuştu: “Biz de fırıncı esnafı olarak çok kayıp verdik ancak ayakta kalan fırıncılar ilk günden beri Adıyaman halkına hizmet etmektedir. Milletimizin bizim üretimimize, ekmeğe ihtiyacı var. Depremden sonra 10 gün bedava ekmek dağıttık. Şimdi de belli saatlerde ücretsiz dağıtımımız devam ediyor. Her gün saat 10.00’a kadar her aileyle üçer ekmek veriyoruz. İhtiyacı olana daha fazlasını da veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23