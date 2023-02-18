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Gündem Deprem bölgesinde büyük skandal! Allah senin cezanı versin
Gündem

Deprem bölgesinde büyük skandal! Allah senin cezanı versin

Hatay’da kendisini doktor olarak tanıtan şüpheli, deprem bölgesinde bulunan gönüllü yardımseverleri ilaç parası adı altında dolandırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin cep telefonundan depremzedeleri muayene ettiği fotoğraflar çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 14:16:00 -
Deprem bölgesinde büyük skandal! Allah senin cezanı versin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşanan ‘yağma’ ve ‘dolandırıcılık’ olaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Hatay’da kendisini doktor olarak tanıtan N.E. isimli şahsın, ilaç parası adı altında depremzedeleri ve gönüllü yardımseverleri dolandırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan 26 yaşındaki yazılım mühendisi M.F.Y., depremzedelere yardım etmek amacıyla Hatay’a gitti. Burada kendisini doktor olarak tanıtan N.E.(29) isimli şahıs, ilaç parası adı altında kendisinden 3 bin TL ve 1 adet cep telefonu aldı. Dolandırıldığını anlayan M.F.Y., Maltepe İlçesi Cumhuriyet Polis Merkezi’ne başvurarak şüpheli şahıs hakkında şikayetçi oldu.

40 suçtan kaydı çıktı

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, elektrikçilik yapan şüpheli N.E. hakkında 34’ü nitelikli dolandırıcılık suçu olmak üzere toplamda 40 suçtan kaydının olduğunu, ‘kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma’ suçundan ise aranmasının bulunduğunu tespit etti. Hatay’da 3 mağdur şahsın daha olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde mağdur şahıslara ait 8 bin 650 TL para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, sahte doktor N.E.’nin cep telefonundan depremzedeleri muayene ettiği fotoğraflar çıktı.

 

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