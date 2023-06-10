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Yerel Deprem bölgesinde bina yıkımları sürüyor
Yerel

Deprem bölgesinde bina yıkımları sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:44:00 -
Deprem bölgesinde bina yıkımları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerinde, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan yapılar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.
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