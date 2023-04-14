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Gündem Deprem bölgesi Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Gündem

Deprem bölgesi Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Yeniakit Publisher
2023-04-14 16:06:00 -
Deprem bölgesi Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bina çöktü. Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bina çöktü.

Şeyh Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokaktaki 4 katlı binada çökme meydana geldi.

Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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