Deprem bölgesi Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bina çöktü. Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bina çöktü.
Şeyh Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokaktaki 4 katlı binada çökme meydana geldi.
Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.