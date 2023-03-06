Deprem bölgesi için rüzgar uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji raporuna göre depremden etkilenen 11 ilimiz için kuvvetli rüzgar ve lodos uyarısı yapıldı. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskler belirtildi.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Hatay ve Adana’nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde zamanla bölgenin diğer illerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşlar uyarıldı.