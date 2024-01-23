Deprem bölgesi için işbirliği projesi

Hepsiburada ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş dünyasına yönelik bölgesel kalkınmayı destekleyen projeyi hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada ve TÜRKONFED arasında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzede işletmeler için özel bir protokol imzaladı.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez tarafından imzalanan protokolle, deprem bölgesinin kalkınmasını sağlamak amaçlanıyor.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere destek olmayı amaçlayan TÜRKONFED ile Hepsiburada işbirliği, deprem bölgesinde işletmelere çeşitli fırsatlar sunacak.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Gökçetekin, TÜRKONFED ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde ticari, teknolojik ve lojistik kabiliyetleriyle bölgedeki KOBİ'lerin, esnafın ve işletmelerin yanında olduklarını belirtti.

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Hepsiburada olarak deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı sağlamak amacıyla mart ayında "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programını başlattıklarını aktaran Gökçetekin, "Hepsiburada olarak deprem bölgesine uzun vadeli destek sağlamayı ve bölgede uzun vadeli refahın tesisini önemli buluyoruz. Programın ilk 9 ayında bölgedeki KOBİ ve esnaf, Hepsiburada üzerinden yaklaşık 3 milyar liralık ticaret hacmine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Gökçetekin, bölgede 2 bin 400 yeni işletmenin Hepsiburada'nın sağladığı imkanlar sayesinde e-ticarete başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler vermeye de devam ediyoruz. Bölgeden 3 bin 172 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin 9 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 174 milyon liraya ulaştı. Umuyoruz ki TÜRKONFED ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, bölgenin ekonomik olarak kalkındırılmasında önemli bir adım olacak. Tüm ticari, teknolojik ve lojistik kabiliyetlerimizle bölgedeki KOBİ'lerin, esnafın ve işletmelerin yanındayız ve bu protokolle bölgede yaratmayı hedeflediğimiz etkiyi daha da artıracağız."

"Deprem bölgesindeki işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de "Büyük bir dayanışma ruhu ile bölgede hayata geçirdiğimiz, küçük sanayi ve tarım işletmeleri ile entegre olan 'KASABA' adını verdiğimiz sürdürülebilir yaşam merkeziyle bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olduk. Diğer yandan istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi ile üretimin bölgede kalmasına ve kalkınmasına katkı sağlanabileceğine inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar yaptıklarını KOBİ'lerin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çağına uyum yeteneklerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Sönmez, "Bir yandan deprem bölgesindeki işletmelerimizin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar yaparken bir yandan da KOBİ'lerimizin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çağına uyum yeteneklerini geliştirmeye aralıksız devam ediyoruz. Hepsiburada ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin işletmelerimize kıymetli destekler sağlayacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesi işletmelerine işlerini büyütme imkanı

Protokol kapsamında, TÜRKONFED deprem bölgesi üyelerine öncelikli destek hattı sunulurken, Hepsiburada üzerinden gerçekleştirilecek satışlardan alınan komisyonlarda ilk 3 ay altın ve ziynet kategorisi hariç tüm kategorilerde 100 bin lira ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi sağlanacak.

Ayrıca, deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinde yeni mağaza açacak TÜRKONFED üyelerine 100 bin liraya kadar bakiye desteği verilecek. Böylece işletmeler, reklam ve pazarlama desteği sayesinde satışlarını artırma ve işlerini büyütme imkanı bulabilecek.

Hepsiburada İş Ortağım Akademi platformu aracılığıyla işletmelere ücretsiz e-ticaret eğitimleri sunularak, bölgenin e-ticaret altyapısının geliştirilmesi sağlanacak. İşletmelere ek olarak ücretsiz olarak e-faturam kontörü sağlanacak.