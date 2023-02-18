Deprem bölgelerinde salgın hastalık var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da, enkaz altından kurtarılan depremzedelerin son durumu hakkında açıklama yapıtı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada "140 bin personelimiz sahada.13 bin 612 kişi taburcu edildi.1267 ambulansımız bölgede." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları:

100 bini aşkın sağlık çalışanı arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 20 bin aktif yatak var, doluluk oranı yüzde 60. Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 78. Aile sağlığı merkezleri kurmaya başladık. Birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı bir milyona ulaştı.21 bin 859 yaralı hastanelere, 51 bin 152 yaralı da diğer şehirlerdeki hastanelere nakledildi. Sahra hastanelerinden 12 'si tüm teçhizata sahip. 906 köyde 21 bin 515 yaralıya sağlık hizmeti sunuldu. Yaralanıp tedavi görenlerin büyük kısmı taburcu edildi.

Salgın hastalık var mı?

"Deprem bölgelerinde salgın hastalık var mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Koca "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Çadır kentlerde halk sağlığı uzmanı görevlendirildi. Taramada tespit edilen vakalar tedaviye alındı." ifadelerini kullandı.

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