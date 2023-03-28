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Eğitim Deprem bölgelerinde eğitim normale dönüyor
Eğitim

Deprem bölgelerinde eğitim normale dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:00:00 -
Deprem bölgelerinde eğitim normale dönüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Hatay’da, eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yeniden başladı.

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu’nda, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk’ün katılımıyla tören düzenlendi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sınıfları dolaşan Bingöl ve Öztürk öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Malatya’da da 8 ilçede öğrenciler dersbaşı yaptı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’nın bazı ilçelerindeki 141 okulda öğrenciler için 49 gün sonra ders zili çaldı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Kale ilçesindeki İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne gelerek öğrencilerle görüştü.

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