Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Mayıs ayında gerçekleşen 4 büyüklüğündeki Mudanya depreminin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Şener Üşümezsoy, depremlerin birleştikleri fay hatlarına yeniden dikkat çekti.

“Gemlik-Mudanya fayı Marmara'da en aktif faydır” diyen Üşümezsoy bu fayda oluşan 3 buçukluk, 4'lük ve 5'lik onlarca depremin bu fayın Gemlik körfezinden Mudanya'ya doğru uzanan bir fay hattındaki deprem zirvelerini gösterdiğine değindi.

Üşümezsoy bölgeyi şu sözlerle tanımladı:

Bu fay hattına kuzeyden gelen Bozburun-İmralı fayındaki depremler de etki vermekte veya Armutlu fayı da bu anlamda burayı etkilemektedir. 17 Ağustos'ta kırılan fayın Güney doğuya giden koluyla Gemlik Körfezi'nden gelen fayın birleştiği bir kesişme noktası oluşmaktadır.

Marmara’daki en riskli bölge

Marmara’daki en riskli fay ve bölgeyi de açıklayan Üşümezsoy şöyle konuştu:

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Geçen ay 4 büyüklüğündeki deprem, ondan önceki aylarda 3 ve 4 büyüklüğündeki onlarca deprem yılda bu faydaki aktifliği göstermektedir. 1999 depreminden sonra en riskli fay ve bölge olarak gördüğüm Esenköy ve Gemlik Körfezi fay hattının kesişmesi ve bu fayların birlikte kırılmasıdır. Bu anlamda Marmara'daki riskli gördüğümüz bu kesim Kumburgaz fayından daha önemlidir.

Yeniçağ'a yaptığı açıklamada harita üzerinden beklenen Marmara depreminin yerini gösteren Prof. Dr. Üşümezsoy, “Bölgesel tektonik ile gösterdiğimizde yukarıdaki haritada 1967, 1999 depreminde ve Düzce'de kırılan depremlerdeki fay hatları görülmektedir. Keza aynı şekilde, 1912 ve 2014'te kırılan Batı Marmara, Saroz ve Kuzey Ege fay hattı görülüyor. Diğeri de 1953'te kırılan Yenice-Gönen fay hattıdır. Bu anlamda bu bölgede kırılmanın işaret edilmediği fay hattı olarak Gemlik-Mudanya fayı ortaya çıkmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"İki fay kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

İki riskli fayın birleşmesi durumunda 6.5 yada 7 büyüklüğünde deprem olma potansiyelinin doğacağına değinen Üşümezsoy, "Gemlik-Mudanya fayı ile Bozburun fayı birlikte kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Tek kırılırsa 6 buçuk büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip." dedi.

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