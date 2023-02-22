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Gündem Deprem anında kaçan MHP'li vekil eleştirilere cevap verdi
Gündem

Deprem anında kaçan MHP'li vekil eleştirilere cevap verdi

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depreme canlı yayında yakalanan ve sarsıntı sırasında panikle kaçmaya başlayan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, eleştirilere paylaştığı video ile cevap vererek sitem etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 21:05:00 -

20 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MHP'li vekil canlı yayını bırakıp kaçtı

Hatay'da bir kez daha yıkıma yol açan depremlere MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı canlı yayında yakalandı. Yardım dağıtım merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaşıkçı, şiddetli sarsıntı sonrası panikle kaçtı.

Video ile cevap verdi

Yayını bırakıp kendisini binanın dışına atan Kaşıkçı, eleştirilerin hedefi haline geldi. Depremin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kaşıkçı, eleştirilere sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

"Vicdanınız kurusun"

Hatay'ın yerle bir olmuş halini paylaşan Kaşıkçı, "Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin." dedi.

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