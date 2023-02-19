  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Gece gündüze döndü
Yerel

Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Gece gündüze döndü

Kahramanmaraş depreminin yıkıma neden olduğu Hatay’da deprem anı İskenderun Limanı'ndaki geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 13:57:00 - 2023-02-19 14:08:02

Deprem anına ilişkin İskenderun Limanı’nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gökyüzündeki ışık parlamaları da yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun’da limanda demirli bir geminin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket ettiği görüldü.

Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23