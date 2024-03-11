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Yaşam Deprem anı böyle görüntülendi
Yaşam

Deprem anı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-03-11 11:12:00 -

Samsun'da bu gece yarısı meydana gelen kameralara böyle yansıdı.

Samsun’da gece saat 03.10’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte Atakum ilçesinde saat 03.10’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saat 03.10’da meydana gelen deprem 23 saniye sürdü. Bir işyerinin kameralarına yansıyan deprem anında ışığın beşik gibi sallandığı ve ağaçlarda bulunan kuşların panikle uçtuğu görülüyor.

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