Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı
Gayrimenkul krizi ve borsa çöküşüyle sarsılan Çin, çareyi altına sarılmakta buldu. Yılın ilk 8 ayında 1.000 tondan fazla altın ithal ederek 158,8 milyar doları gözden çıkaran Pekin yönetimi, geçen yılın tamamındaki alımları katlayarak tarihe geçti. Küresel merkez bankalarının ve Türkiye’nin rezervlerini güçlendirdiği bir dönemde, Goldmans Sachs analizlerine göre Çin’in gizli alımlarla resmi verilerin çok daha ötesine geçtiği ifşa oldu.