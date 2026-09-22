Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

Çin'in söz konusu dönemde altın ithalatı için ödediği tutar 158,8 milyar dolara ulaştı. Ülke, 2025 yılının tamamında 886 ton altın ithal etmiş ve bunun için 96,5 milyar dolar harcamıştı. Böylece Çin, yalnızca 8 ayda hem geçen yılın toplam ithalat miktarını hem de bu ithalat için yaptığı harcamayı geride bıraktı. Çin'in yüksek altın talebi, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirdiği ve altın varlıklarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.