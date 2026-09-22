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Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

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Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

Gayrimenkul krizi ve borsa çöküşüyle sarsılan Çin, çareyi altına sarılmakta buldu. Yılın ilk 8 ayında 1.000 tondan fazla altın ithal ederek 158,8 milyar doları gözden çıkaran Pekin yönetimi, geçen yılın tamamındaki alımları katlayarak tarihe geçti. Küresel merkez bankalarının ve Türkiye’nin rezervlerini güçlendirdiği bir dönemde, Goldmans Sachs analizlerine göre Çin’in gizli alımlarla resmi verilerin çok daha ötesine geçtiği ifşa oldu.

#1
Foto - Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

Çin, yılın ilk sekiz ayında 1.000 tondan fazla altın ithal ederek, buna 158,8 milyar dolar harcadı. Ülkede yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına ilgisi güçlendi. Türkiye de dahil dünyadaki merkez bankalarının altın alım faaliyetleri arttı. Çin, küresel piyasalarda altına yönelik talebin güçlü seyrettiği dönemde ithalatını artırdı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, ocak-ağustos döneminde 1.000 tonun üzerinde altın ithal etti.

#2
Foto - Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

Çin'in söz konusu dönemde altın ithalatı için ödediği tutar 158,8 milyar dolara ulaştı. Ülke, 2025 yılının tamamında 886 ton altın ithal etmiş ve bunun için 96,5 milyar dolar harcamıştı. Böylece Çin, yalnızca 8 ayda hem geçen yılın toplam ithalat miktarını hem de bu ithalat için yaptığı harcamayı geride bıraktı. Çin'in yüksek altın talebi, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirdiği ve altın varlıklarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

#3
Foto - Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

ÇİN, ALTIN ÜRETİMİNDE DE DÜNYA LİDERİ: Çin, yüksek ithalatının yanı sıra dünyanın en fazla altın üreten ülkesi konumunda bulunuyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin, geçen yıl 384 ton altın üretti. Pekin yönetimi, altın fiyatlarının sert yükseldiği 2025 yılında alımlarını bir süre yavaşlatmıştı. Altının ons fiyatı yılın başında yaklaşık 2 bin 625 dolar seviyesindeyken daha sonra 5 bin 595 dolara kadar yükseldi. Son dönemdeki veriler ise Çinli yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmek amacıyla yeniden altına yöneldiğini gösteriyor.

#4
Foto - Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

GAYRİMENKUL VE BORSADAKİ ZAYIFLIK ALTIN TALEBİNİ ARTIRDI: Çin'de yatırım araçlarına yönelik ilginin zayıflamasında, 2021'de başlayan gayrimenkul krizi etkili oldu. Ülkenin gösterge CSI 300 endeksi yıl başından bu yana yüzde 1,8 gerilerken, endeks 2021'deki zirvesinin de yüzde 20'den fazla altında bulunuyor.

#5
Foto - Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

Çin devlet tahvillerinin getirileri de tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor. Yatırım alternatiflerindeki zayıflık, Çin'de güvenli liman olarak değerlendirilen altına olan ilgiyi destekliyor.

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Foto - Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı

"ÇİN'İN ALTIN ALIMI DAHA YÜKSEK OLABİLİR" Goldman Sachs analistleri, Çin Merkez Bankasının gerçekleştirdiği altın alımlarının resmi verilerde açıklanan miktarın üzerinde olabileceğini tahmin ediyor. Analistlere göre banka, temmuz ayında yaklaşık 35 ton altın satın aldı. Resmi verilerde ise Çin Merkez Bankası'nın aynı aydaki altın alımı 20 ton olarak açıklandı.

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