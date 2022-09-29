Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bu hafta oynanacak derbi ile ilgili, "Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine misafir takım seyircisi alınacak mı?" sorusu gündeme getirildi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe taraftarlarının Dolmabahçe'deki maça alınmamasının ardından, bugün açıklanan karar herkesi şaşırttı.

Deplasman yasağının kaldırıldığı ve maçlara misafir takımın taraftarlarının alındığı zamanlara geri dönülmesinin ardından, 3 büyükler için işler istenildiği gibi olmadı.

Valilikten yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı ilgilendiren önemli bir karar alındı.

Bunun üzerine de, "Deplasman yasağı geri mi geldi? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine misafir takım seyircisi alınacak mı?" soruları gündem oldu.

Peki, Deplasman yasağı geri mi geldi? Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine misafir takım seyircisi alınacak mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine misafir takım seyircisi alınacak mı?

İstanbul Valiliği derbilerle ilgili alınan kararı duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbilere misafir takım seyircisi alınmayacak.

Bu yasak hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Valilik, bu kararın takımlar tarafından istendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."



