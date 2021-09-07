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Spor Deplasman seyircisi yasağı kalktı mı?
Spor

Deplasman seyircisi yasağı kalktı mı?

Deplasman yasağı bitti mi? Koronavirüs salgını hiç kuşkusuz spor müsabakalarını da olumsuz etkiledi. Salgının başlangıcında liglere ara verildi. Ardından da maçlar seyircisiz oynanmaya başladı. Son olarak pek çok ligde seyirci yasağı belli kriterlere göre kaldırıldı. Sporseverler deplasman yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, UEFA maçlarında deplasman yasağı var mı? Süper Lig deplasman yasağı son durum

Yeniakit Publisher
2021-09-07 08:56:00 -
Deplasman seyircisi yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte alışkanlıklar değişti. Salgınla birlikte spor müsabakalarına yönelik pek çok karar alındı. Bunlardan biri de maçların seyircisiz oynanması yönündeydi. Aşılamada gelinen nokta, salgın kurallarının şekillenmesiyle maçlara seyirci alınmaya başlandı. Peki, deplasman yasağı bitti mi?

Deplasman seyircisi yasağı kalktı mı?

Salgın sebebiyle ülkemizde çift doz aşı olan kişiler maçlara gidebiliyor. Aşı sürecini tamamlamayanlar karşılaşmaları tribünden izleyemiyor. Ayrıca ülkemizde halen deplasman yasağı sürüyor. Taraftarlar takımlarını deplasmanda destekleyemiyor.

Benzer bir uygulama UEFA maçlarında da uygulanıyordu. Alınan kararla UAFA organizasyonlarında uygulanan deplasman taraftar yasağı kaldırıldı. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüpler stat kapasitelerinin yüzde 5'i oranında deplasman taraftarı konuk edebilecek.

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