  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Boykot etmeyenler işte şimdi yandı! Coca Cola'da tespit edildi, marketlerden acil olarak toplatılıyor

‘Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam’ 15 temmuz şehidi ikiz polislerin babası duygulandırdı

Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Mehmet Metiner'den olay iddia: O isimler, Erdoğan’ın adını kullanarak gücünü suiistimal ediyor

Cübbeli Ahmet Hoca aylık faturasını açıkladı! Duyan 'bu nasıl oluyor' dedi

'Önleminizi Alın!' İslam Memiş'ten 'Perşembe' Uyarısı!

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! Fenerbahçe’nin asbaşkanına büyük şok…

Nagehan Alçı elimde bıçakla bekliyorum demişti! Rasim Ozan'dan ilk açıklama geldi

Çin'den büyük kahpelik! Türkiye'yi vurmaları için İHA verdiler

Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı
Spor Depay transferini duyurdular
Spor

Depay transferini duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:35:00 -
Depay transferini duyurdular

Sezonun bitmesiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran Memphis Depay, geleceği için kararını verdi. Birçok kulüp ile adı geçen Hollandalı yıldızın yeni adresini İtalyan basını açıkladı. Memphis Depay'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. İşte detaylar…

Barcelona'da geçen 1 buçuk yıllık kötü sezonun ardından yalnızca 3 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e katılan Memphis Depay, başkent ekibinde de istediği forma süresini bulamadı. Ligin sona ermesiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran 30 yaşındaki forvetin birçok talibi bulunuyordu. Depay ise tercihini Serie'A'dan yana kullandı.

MILAN, MEMPHIS DEPAY TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre; Serie A'nın dev ekiplerinden Milan, Memphis Depay transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Çizme basınında yer alan haberde; Olivier Giroud ile yollarını ayıran ve gelecek sezon için mutlak bir santrfor ihtiyacı olan Milan'ın, golcü eksikliğini Hollandalı yıldız ile gidereceğini aktardı. İtalyan temsilcisinin, oyuncuyu 3 yıllığına renklerine bağlayacağı ve Depay'ın da bu transfere sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Memphis Depay'ın adı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı lacivertlilerin ise yine La Liga'da forma giyen bir başka golcü Youssef En-Nesyri transferini açıklamaya yakın olduğu biliniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EURO 2024 SONRASI İMZALAR ATILACAK

Ülkesi Hollanda ile EURO 2024'te yarı finale çıkma başarısı gösteren Memphis Depay'ın, turnuva sonrası Milan ile resmi sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

31 MAÇTA 9 GOL

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 31 maçta sahaya çıkan Memphis Depay, takımı adına skora 9 gol ve 2 asist ile katlı sağladı. Hollandalı forvetin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Arap basınından Merih iddiası: Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak
Arap basınından Merih iddiası: Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak

Spor

Arap basınından Merih iddiası: Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer

Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer

Yeni sol kanat belli oldu! Mourinho 'Fenerbahçe'ye gel' dedi, milyon eurodan vazgeçti
Yeni sol kanat belli oldu! Mourinho 'Fenerbahçe'ye gel' dedi, milyon eurodan vazgeçti

Spor

Yeni sol kanat belli oldu! Mourinho 'Fenerbahçe'ye gel' dedi, milyon eurodan vazgeçti

Youssef En-Nesyri, El Kaabi olmadı! Fenerbahçe'ye 2.01'lik gol makinesi hayırlı olsun!
Youssef En-Nesyri, El Kaabi olmadı! Fenerbahçe'ye 2.01'lik gol makinesi hayırlı olsun!

Spor

Youssef En-Nesyri, El Kaabi olmadı! Fenerbahçe'ye 2.01'lik gol makinesi hayırlı olsun!

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! Fenerbahçe’nin asbaşkanına büyük şok…
İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! Fenerbahçe’nin asbaşkanına büyük şok…

Spor

İspanya'dan Acun Ilıcalı'ya yalanlama geldi! Fenerbahçe’nin asbaşkanına büyük şok…

Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...
Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Spor

Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23