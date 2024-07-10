Depay transferini duyurdular

Barcelona'da geçen 1 buçuk yıllık kötü sezonun ardından yalnızca 3 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e katılan Memphis Depay, başkent ekibinde de istediği forma süresini bulamadı. Ligin sona ermesiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran 30 yaşındaki forvetin birçok talibi bulunuyordu. Depay ise tercihini Serie'A'dan yana kullandı.

MILAN, MEMPHIS DEPAY TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre; Serie A'nın dev ekiplerinden Milan, Memphis Depay transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Çizme basınında yer alan haberde; Olivier Giroud ile yollarını ayıran ve gelecek sezon için mutlak bir santrfor ihtiyacı olan Milan'ın, golcü eksikliğini Hollandalı yıldız ile gidereceğini aktardı. İtalyan temsilcisinin, oyuncuyu 3 yıllığına renklerine bağlayacağı ve Depay'ın da bu transfere sıcak baktığı haberin detayları arasında yer aldı.

FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Memphis Depay'ın adı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı lacivertlilerin ise yine La Liga'da forma giyen bir başka golcü Youssef En-Nesyri transferini açıklamaya yakın olduğu biliniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EURO 2024 SONRASI İMZALAR ATILACAK

Ülkesi Hollanda ile EURO 2024'te yarı finale çıkma başarısı gösteren Memphis Depay'ın, turnuva sonrası Milan ile resmi sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

31 MAÇTA 9 GOL

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 31 maçta sahaya çıkan Memphis Depay, takımı adına skora 9 gol ve 2 asist ile katlı sağladı. Hollandalı forvetin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.