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Spor Depay, Galatasaray'a gelecek mi? Xavi son noktayı koydu...
Spor

Depay, Galatasaray'a gelecek mi? Xavi son noktayı koydu...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, hücum bölgesine takviye yapmak isterken gündeme Barcelona forması giyen Memphis Depay gelmişti. Cimbom, Hollandalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katma peşindeydi. 28 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna ilişkin hocası Xavi'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:28:00 -
Depay, Galatasaray'a gelecek mi? Xavi son noktayı koydu...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, hücum bölgesine takviye yapmak isterken gündeme Barcelona forması giyen Memphis Depay gelmişti. Cimbom, Hollandalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katma peşindeydi. 28 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna ilişkin hocası Xavi'den açıklama geldi. 

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmıştı. Cimbom flaş transferlerini ocak ayında da sürdürecek. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürüten yönetim, Barcelona forması giyen Memphis Depay'ı transfer etme peşindeydi. Aslan, Hollandalı yıldızı kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyordu.

28 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Depay'ın transferine dair açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki çalıştırıcı, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili son noktayı koydu. Genç çalıştırıcı "Kimsenin gitmesini istemiyorum, kadrodan memnunum" dedi.

Xavi, "Ayrıca Depay'dan da çok memnunum" 

"Çalışması iyi ve bizim için kritik bir oyuncu"

"Depay fark yaratma özelliklerine sahip bir isim"

 

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