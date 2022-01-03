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Spor Denizlispor'da deprem! 15 kişi pozitif çıktı
Spor

Denizlispor'da deprem! 15 kişi pozitif çıktı

1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da 15 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:35:00 -
Denizlispor'da deprem! 15 kişi pozitif çıktı

1’inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor’da koronavirüs şoku yaşandı.

Yeşil-siyahlı takımda oyuncular ve teknik ekipte semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testleri sonucunda 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı.

Testleri pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Daha önce sakat futbolcularının çokluğu yüzünden sıkıntı yaşayan Denizlispor, ligde devre arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.

Denizli’nin ING Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te de geçen hafta sonu 6 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

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