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Spor Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:54:46 -
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi.

İdmanın ardından hava yolu ile Malatya'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Yukatel Denizlispor'un deplasman kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Ismail Aissati, Fede Varela, Radoslaw Murawski, Eren Kıryolcu, Marvin Bakalorz, Angelo Sagal, Matthieu Dossevi, Muris Mesanovic, Alihan Kalkan ve Hugo Rodallega."

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