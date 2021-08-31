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Spor Denizlispor Hakan Çinemre'yi renklerine kattı
Spor

Denizlispor Hakan Çinemre'yi renklerine kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile el sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 04:12:00 -
Denizlispor Hakan Çinemre'yi renklerine kattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katıldığı törenle Hakan Çinemre ile tesislerde sözleşme imzalandığının kaydedildiği paylaşımda, "Hakan Çinemre'ye 'Hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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