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Spor Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır
Spor

Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:49:10 -
Denizlispor, Antalyaspor maçına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

İdmanın ardından kara yolu ile Antalya'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kart cezalısı Hadi Sacko ile sakatlığı bulunan Fede Varela, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Halis Özkahya düdük çalacak.


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