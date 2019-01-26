Denizlispor, Adana Demir'i ezdi geçti 1. Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Denizlispor, rakibini 5-1 mağlup etti.

1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar 5. dakikada Kerem Can'ın ara pasında topla buluşan Recep'in sert şutu, direğin yanından az farkla auta gitti. 21. dakikada kaleci Kurtuluş'un ceza alanı içinde Burak Çalık'ı düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Mehmet Akyüz, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 30. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Süleyman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Vedat, yaptığı kafa vuruşu topu filelere gönderdi. 1-1 45. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep, yaptığı plase vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1 63. dakikada Recep'in defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mehmet Akyüz, çektiği sert şut ile takımının 3. kendisinin ise 2. golünü kaydetti. 3-1 74. dakikada gelişen Denizlispor atağında aut çizgisi üzerinden topu çeviren Furkan'ın penaltı noktasına gönderdiği topta Recep Niyaz buluştu. Recep, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 4-1 80. dakikada Furkan'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kehinde, etkisiz bir vuruş yapınca top kaleci Kurtuluş'ta kaldı. 84. dakikada gelişen Denizli atağında, Ziya Alkurt, aut çizgisi üzerinden gelen ortaya yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 5-1

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