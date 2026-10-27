Denizli'nin titanyum hamlesinde son tarih belli oldu

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, odanın öncülüğünde yaklaşık bir yıldır hazırlıkları süren 280 milyon dolarlık titanyum yatırımı için ön talep formlarının 6 Kasım akşamına kadar Odaya ulaştırılmasını beklediklerini söyledi. Kasapoğlu, yatırımda asgari katılım tutarının 1 milyon dolar olarak belirlenmesinin planlandığını da açıkladı.

Yatırım, Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in katılımıyla düzenlenen "Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı"nda ele alındı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, il protokolü, TEI ve KPMG temsilcileri ile sanayici ve iş insanlarından oluşan 300'ü aşkın katılımcının yer aldığı toplantıda yatırımın teknik ve finansal ayrıntılarıyla ortaklık modeli paylaşıldı, sanayicilerin görüş ve önerileri alındı.

Açılış konuşmasını yapan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını, mevcut sorunlarla mücadele edilirken kentin geleceğini şekillendirecek yeni yatırımlar için de adım atılması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "Üretmekte, maliyetlerimizi kontrol etmekte ve rekabet etmekte zorlanıyoruz. Hepimiz bu sorunları kendi işletmelerimizde yaşıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor olursa olsun, Denizli sanayisine yeni bir rota çizmek, yeni bir ufuk açmak zorundayız." dedi.

Hazırlık sürecini anlatan Kasapoğlu, bir yıldır yatırımın Denizli için ne kadar uygulanabilir olduğunu ve kente nasıl katkı sağlayabileceğini araştırdıklarını; çalışma grupları kurduklarını, teknik incelemeler yaptıklarını ve uzmanlarla bir araya geldiklerini aktardı. "Bugün artık elimizde teknik ve finansal yönleriyle değerlendirebileceğimiz somut bir çalışma var. Bu çalışmanın Denizli sanayisi için bir umut olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Kararı reel sektör ve sermaye sahipleri verecek

DSO olarak yatırımın önünü açmak ve sanayicilerin önüne değerlendirilebilir bir proje koymak için çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, bir şehrin sanayi geleceğini tek başına bir kurumun belirlemesinin mümkün olmadığını dile getirdi. "Bundan sonraki kararı Denizli'nin reel sektörü, sanayicileri ve sermaye sahipleri verecek." diyen Kasapoğlu, yatırımın Denizli'de hayata geçirilip geçirilmeyeceğine hep birlikte karar verileceğini söyledi.

Yatırımın büyüklüğü ve sermaye planına ilişkin ise Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Toplam 280 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. İlk aşamada 100 milyon dolarlık sermaye oluşturmayı ve asgari katılım tutarını 1 milyon dolar olarak belirlemeyi planlıyoruz. Katılımcılarımızla paylaşacağımız ön talep formlarının 6 Kasım akşamına kadar Odamıza ulaştırılmasını bekliyoruz."

Şahin Tin: Titanyum stratejik bir öneme sahip

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yerli üretimin önemini vurguladı. Tin, "Savunma sanayiinde gerçek bağımsızlık, geliştirdiğimiz sistemlerde kullanılan kritik mineralleri ve metalleri de kendi imkânlarımızla üretebilmekten geçiyor. Titanyum bu açıdan stratejik bir öneme sahip. Denizli'nin güçlü sanayi birikimini yeni sektörlere taşıyarak ülkemizin üretim gücüne katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

Fizibilite ve ortaklık modeli sunuldu

Açılış konuşmalarının ardından Kasapoğlu, Akşit ve Tin ile Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, DSO Savunma Sanayii Ortak Girişim Komisyonu Üyesi Celil Kılınç ve KPMG temsilcisi Güray Kurşunoğlu'ndan oluşan divan heyeti kuruldu; toplantının sunum ve istişare bölümüne geçildi.

Kılınç, titanyum yatırımına ilişkin fizibilite çalışmalarını, üretim süreçlerini, teknik gereklilikleri ve yatırım maliyetlerini anlattı. Kurşunoğlu ise yatırımın finansal ve hukuki yapılanmasını, kurulması planlanan şirketlerin ortaklık ve sermaye yapısını ve yatırımcıların sürece katılımı için hazırlanan modeli paylaştı.

Soru-cevap ve istişare bölümünde sanayicilerin yatırımın teknik ve finansal boyutlarına, ortaklık yapısına ve uygulama sürecine ilişkin sorularını divan heyeti yanıtladı; yatırımın hayata geçirilmesi için izlenecek adımlar değerlendirildi.