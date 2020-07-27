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Aktüel

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:22:38 -
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde sevk ettiği anlaşılan aracın il sınırlarına girmesi üzerine araçta bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kent merkezinde bu zanlılarla bağlantılı olan ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda da 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada 495 gram afyon sakızı, 154 gram skunk, 14 gram metamfetamin, 11 gram eroin, bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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