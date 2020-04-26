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Aktüel

Denizli'de yüksekten düştüğü ileri sürülen hastane personeli öldü

2020-04-26 16:22:29 -
Denizli'de yüksekten düştüğü ileri sürülen hastane personeli öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı hastanenin 9. katından düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Hastanenin 9. katından düştüğü öne sürülen ön kayıt görevlisi Şevki Hozer'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.

Hozer'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında hastane çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

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