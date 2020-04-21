  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu

2020-04-21 18:04:27 -
Denizli'de yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Süller Mahallesi'nde iki katlı bir binanın alt katında yalnız yaşayan Fatma Erkuş'un (80) evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürürken baygın halde bulunan Fatma Erkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyenin ilk incelemesinde yangının sobadan kaynaklandığı, kadının dumandan etkilenerek öldüğü belirlendi.

Erkuş'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı