Denizli'de yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
Süller Mahallesi'nde iki katlı bir binanın alt katında yalnız yaşayan Fatma Erkuş'un (80) evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürürken baygın halde bulunan Fatma Erkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiyenin ilk incelemesinde yangının sobadan kaynaklandığı, kadının dumandan etkilenerek öldüğü belirlendi.
Erkuş'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.