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Yerel Denizli'de torbacı operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı
Yerel

Denizli'de torbacı operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Denizli'de torbacı operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı

Denizli'de narkotik ekiplerinin torbacı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı; aramalarda bin 604 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik planlı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 35 parça halinde bin 604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç) maddesi bulundu. Ayrıca 9 parça halinde 16,5 gram metamfetamin, 89 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

13 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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