0553 313 94 23

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekipleri 20'nin üzerinde araçla yangına müdahale ediyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 06:42
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Pamukkale'nin Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kumaşlara sıçraması sonucu yangın büyüyerek kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekipleri 20'nin üzerinde araçla yangına müdahale ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 06:07
  1. denizli
  2. fabrika
  3. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethi Ahmet Polat kimdir nereli ve kaç yaşında?
    1. Fethi Ahmet Polat kimdir nereli ve kaç..
    2. İşte gerçek yüzleri... CHP ve HDP'li..
    3. Skandal! İki bin PKK'lıyı işe alacaklar
    4. Dikkat çeken F-35 yorumu... ABD'nin..
    5. Irak'ta, ABD'nin Bağdat..
    6. Kırıkkale'de otomobil devrildi!
    7. YÖK'e 2 yeni üye
    8. Ticaret Bakanlığı'na atamalar Resmi..
    9. Bir zehirli et olayı daha!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 kritik..
    11. Suçunu itiraf etmişti... Rus ajanına..
    12. Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere..
    13. Defineciler bakın bu kez nereyi hedef..
    14. ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından..
    15. Akdeniz'de peş peşe depremler
    16. TEM'i birbirine kattı! Kilometrelerce..
    17. Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
    18. Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3..
    19. 27.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    20. YÖK ve Ticaret Bakanlığına yönelik..
    21. Pamukkale’de ki fabrika yangınına..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama..
    23. Trump, ABD-Japonya ticaret..
    24. MŞÜ Rektörü Polat, yeniden rektör..
    25. Esenyurt’ta çocuklar krizi eğlenceye..
    26. Çin’in Shangai Lixin Muhasebe ve..
    27. Rektör Çakar; “Kardeşlik hukuku..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
    29. Stockholm'de yılın en sevilen esnafı..
    30. Vali Köşger, Kuşadası ilçe danışma..
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin