Denizli’de restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, Yenişehir Mahallesi 49. Sokak’ta faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine ateş açması üzerine restoranda bulunan 6 kişi kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan Kazan ve Mahsun Kazan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak başlattığı inceleme sürüyor.

Olay yerinde terk edilen şüphelilere ait otomobilde inceleme yapan ekipler, başka bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.