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Aktüel

Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:57:22 -
Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Asiye Yıldırım'ın kullandığı 20 DB 465 plakalı otomobil, Benlik Mahallesi yakınlarında yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ile eşi Ahmet, çocukları Volkan ve Yüksel Ata Yıldırım, ağaca çarpan otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılardan Ahmet Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve iki oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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