Denizli'de otobüs devrildi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
CHP'li belediyenin skandalı patlak vermişti! Namaz kıldığı için kütüphaneye girişi yasaklanan genç konuştu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23