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Gündem Denizli'de otobüs devrildi
Gündem

Denizli'de otobüs devrildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 11:29:00 - 2022-07-14 11:37:13

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tur otobüsü devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Ali

Bu kaçınçı ya, tecrübesis insanlar ağır sınıf otobüs kullanıyor,sonrada şarampole yuvarlandı oluyor.
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