SON DAKİKA
Gündem Denizli'de korkutan sarsıntı! Buldan ilçesi bir kez daha sallandı
Gündem

Denizli'de korkutan sarsıntı! Buldan ilçesi bir kez daha sallandı

Denizli'de korkutan sarsıntı! Buldan ilçesi bir kez daha sallandı

Denizli’nin Buldan ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından akşam saatlerinde yeni bir depremle daha sarsıldı. AFAD verilerine göre saat 20:02’de kaydedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli panik yarattı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti Sarsıntının detayları ve bölgedeki son durum şöyle:

  • Yüzeye Yakın Sarsıntı: Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, sarsıntının bölge genelinde şiddetli hissedilmesine neden oldu.

  • Panik Yarattı: Sabahki büyük depremin ardından gelen bu 4.1'lik sarsıntı, vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına ve sokağa dökülmesine yol açtı.

  • Can ve Mal Kaybı: İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği, ancak ekiplerin bölgedeki saha tarama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Artçı sarsıntılar devam edebilir Uzmanlar, sabahki 5.1'lik ana sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yetkililer, hasarlı yapılardan uzak durulması ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Kar

Denizliye Büyük geçmiş olsun,,Rabbim bu tür afetlerdan Milletimizi Korusun.
