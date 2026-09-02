Denizli’de kaybolan 2.5 yaşındaki çocuktan kötü haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin arama çalışmalarında sulama havuzunda öldüğü belirlendi.
Olay, dün akşamüstü saatlerinde Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. ve N.Y. çifti, 2,5 yaşındaki kızları Z.F.Y.'nin evlerinin önünden kaybolduğunu fark etti. Ardından durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin aramaları sırasında sulama havuzunun yakınında Z.F.Y.'nin kıyafetlerin görülmesi üzerine ekipler tarafından havuzda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Z.F.Y.'nin havuzun dibindeki cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Batı sevdası Şanghay Zirvesi'nde duvara tosladı! "Kendi yolunuzu seçin ama bedeline katlanın!"