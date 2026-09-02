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Yerel Denizli’de kaybolan 2.5 yaşındaki çocuktan kötü haber
Yerel

Denizli’de kaybolan 2.5 yaşındaki çocuktan kötü haber

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Denizli’de kaybolan 2.5 yaşındaki çocuktan kötü haber

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin arama çalışmalarında sulama havuzunda öldüğü belirlendi.

Olay, dün akşamüstü saatlerinde Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. ve N.Y. çifti, 2,5 yaşındaki kızları Z.F.Y.'nin evlerinin önünden kaybolduğunu fark etti. Ardından durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin aramaları sırasında sulama havuzunun yakınında Z.F.Y.'nin kıyafetlerin görülmesi üzerine ekipler tarafından havuzda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Z.F.Y.'nin havuzun dibindeki cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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