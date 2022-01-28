Denizli'de kardan adamı tekme tokat dövdüler!

Denizli’nin kent merkezinde bulunan bir mobilya mağazası, son 10 yılın en yoğun kar yağışının yaşanması nedeniyle bir kampanya düzenlemeye karar verdi. İş yerinin önüne büyük bir kardan adam yapan firma yetkilileri, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla kardan adam eriyinceye kadar tüm ürünlerinde indirim yapılacağını duyurdu.

Akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen 3 genç tarafından saldırıya uğrayan kardan adam param parça edildi. Yıktıkları kardan adamında başını yayında götüren gençler, kampanyayı erken bitirdi. Sabah mağazayı açmak için geldiklerinde kardan adamın devrildiğini gören işletmeci, güvenlik kamerasını isleyip bunu gençlerin yaptığını görünce daha da üzüldü.

'Kafasını Koparmışlar, Çok Üzüldük'

Uzun yıllar sonra kent merkezinde de her yeri kaplayan kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten mağaza müdürü Kemal Diliballı, “Denizli’ye uzun yıllar sonra bu kadar çok kar yağınca biz de bir kampanya yapalım istedik. Bu kampanya için mağazamızın önüne kardan adam yaptık. Kardan adam eriyinceye kadar ürünlerimizde yüzde 20 indirim yapacağımızı duyurduk. Bu karda kışta insanlar araçlarıyla olamasa dahi yürüyerek gelerek kampanyamıza katıldılar. Kampanya çok da güzel devam ediyordu. Dün akşam 21.00 sıralarında, kimsenin günahını almak istemiyorum ama gelip kardan adamımızı yıktılar. Kafasını koparmışlar, çok üzüldük” dedi.