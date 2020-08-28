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Aktüel Denizli'de hastanenin bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Aktüel

Denizli'de hastanenin bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:21:37 -
Denizli'de hastanenin bahçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesinin bahçesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada bıçakla yaralanan V.A, hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Ekiplerce 4 kişi gözaltına alındı.


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