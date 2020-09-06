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Aktüel Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı
Aktüel

Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı

Kadının çaldığı paraları çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:37:13 -
Denizli'de görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görümcesinin düğününde takılan para ve altınları çalan kadın gözaltına alındı.

Bir ay önce evlenen R.B. (30) ile eşi H.B. (28), balayını yazlık bir evde geçirdi.

Akraba ziyareti için bir süreliğine buradan ayrılan çift, döndüklerinde düğünde takılan para ve altınların yerinde olmadığını fark etti.

Yaklaşık 200 bin lira değerindeki para ve altınların çalındığını belirten çift, jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada eve anahtarla girildiğini, yedek anahtarın gelinin ağabeyinin eşi Y.S. de (38) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Y.S'nin ifadesinde eşinin kardeşinin kendisini sürekli dışladığını, "hırsından" çaldığı paraları çamaşır makinesinde yıkadığını, altınları ise sakladığını söylediği öğrenildi.

Ekipler bulunan para ve altınları, yeni evlenen çifte teslim etti.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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