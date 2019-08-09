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Denizli'de depremzedeler geceyi çadırda geçirdi

Denizli Bozkurt'ta saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Denizli'de depremzedeler geceyi çadırda geçirdi

Bozkurt'ta dün saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.

Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı.

Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMDenizli'de 6 büyüklüğünde deprem

"Çatılarımız çöktü"

Vatandaşlardan Erkan Baş, deprem anında evde bulunan çocuğunun korktuğunu, bundan dolayı geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.

Başka bir depremzede de geceyi dışarıda geçireceklerini belirterek, "Çatılarımız çöktü. Evlerde kedi geçecek kadar yarıklar oluştu. Geceyi dışarıda veya çadırda geçireceğiz. Evlerin girilecek durumları yok. Artçı sarsıntı olursa enkaz altında kalırız diye korkuyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntülerFOTOĞRAF12
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Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu.
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Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.
Title
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı.
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Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.
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Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntülerDenizli Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.
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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:55
  1. Denizli
  2. Kızılay
  3. Bozkurt

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