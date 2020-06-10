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Aktüel

Denizli'de bir evde kalaşnikof ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:44:36 -
Denizli'de bir evde kalaşnikof ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde bir kalaşnikof, şarjör ve 52 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait şarjör ve 52 fişek buldu.

Silah, fişek ve şarjöre el koyan ekipler, 3 şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem başlattı.

Kaçak silah ticareti yapacağı belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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