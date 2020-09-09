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Aktüel Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 01:01:55 -
Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Ozan Yılmaz idaresindeki 20 ADK 937 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'nda önce aynı yönde seyir halinde bulunan iki otomobile daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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