  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:53:59 -
Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Akçeşme Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda seyreden Kürşat Özdemir yönetimindeki 20 YF 350 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Özdemir ile yanındaki Gizem Çiyan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen 2 yaralı da sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı
Siyaset

Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay