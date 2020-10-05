Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Akçeşme Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda seyreden Kürşat Özdemir yönetimindeki 20 YF 350 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Özdemir ile yanındaki Gizem Çiyan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen 2 yaralı da sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.