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Aktüel

Denizli'de 4 cezaevi firarisi aynı mahallede yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:58:27 -
Denizli'de 4 cezaevi firarisi aynı mahallede yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de cezaevinden firar eden 4 hükümlü ile hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli aynı mahalledeki 3 evde saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Pınarkent Mahallesindeki 3 evde hırsızlık suçlarından girdikleri cezaevlerinden firar edenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adresleri bir süre uzaktan izleyen ve daha sonra baskın düzenleyen ekipler, hakkında 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan ve 2013'ten bu yana cezaevi firarisi olan G.B, 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.B, 4 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B. ve 4 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Y.B. ile 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan G.B'yi yakaladı.

Denizli ve çevre illerde hırsızlık olaylarına karışan ve kendilerini "Batmazlar Grubu" olarak tanıtan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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