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Aktüel

Denizli'de 27 metrelik horoz heykeli için ışıklandırma çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:43:05 -
Denizli'de 27 metrelik horoz heykeli için ışıklandırma çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yapımı tamamlanan 27 metrelik horoz heykeli için ışıklandırma çalışması başlatıldı.

Pamukkale ilçesinde yapımı süren Millet Bahçesi Seyir Tepesi Projesi'nin Horoz Köy etabında heykeltıraş Osman Atmaca tarafından hazırlanan heykelin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Eser ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanılan 27 metre yüksekliğindeki horoz heykelinin kent genelinden gece de görülebilmesi için projenin son etabında ışıklandırma çalışması yürütülüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ara verilen çalışmalar hafta içinde yoğunlaştırılıyor.

Çalışmanın bu yıl tamamlanması hedefleniyor.


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